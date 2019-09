Material wird an New Yorker Börse gezeigt

Das neue lichtschluckende Material ist zurzeit als Teil einer Ausstellung mit dem Titel „The Redemption of Vanity“ (Die Erlösung der Eitelkeit) an der New Yorker Börse zu bewundern. Dort wird ein mit dem Material umhüllter 16,78 karätiger, knapp zwei Millionen Euro teurer, gelber Diamant „gezeigt“. Der Effekt ist faszinierend: Der Edelstein, der sonst in allen Facetten leuchtet, ist nicht mehr sichtbar (siehe Bild oben).