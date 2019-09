Zlatan Ibrahimovic präsentiert sich in der nordamerikanischen MLS weiter in Torlaune. Der schwedische Goalgetter steuerte zum 7:2-Erfolg von Los Angeles Galaxy am Sonntag gegen Sporting Kansas City drei Treffer bei. Mit mittlerweile 26 Toren in dieser Spielzeit stellte der 37-Jährige einen neuen Klubrekord auf, diese Marke lag bisher bei 24.