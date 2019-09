Zur Tat dürfte es im Zuge eines Streits der einander unbekannten Männer vor dem Kaffeehaus in der Fischauer Gasse in Wiener Neustadt gekommen sein. Plötzlich zog der Jüngere ein Klappmesser und stach seinem Gegenüber in den Hals. Das 38-jährige Opfer wurde lebensgefährlich verletzt, der mutmaßliche Angreifer flüchtete, konnte aber wenig später unweit des Tatortes festgenommen werden.