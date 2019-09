Unter einer Zugmaschine eingeklemmt wurden am Sonntagabend ein 45-jähriger Einheimischer und sein 15-jähriger Neffe in Thaur in Tirol! Der Jugendliche konnte sich selbst aus der misslichen Lage befreien. Zwei vorbeikommenden Mountainbiker konnten die Zugmaschine bewegen und dadurch auch den Lenker befreien. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu.