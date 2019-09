Straßensperre war notwendig

Beide Fahrzeuglenker hielten sofort an und leisteten dem Jugendlichen Erste Hilfe. Der 15-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Innsbruck eingeliefert. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Brennerbundesstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis rund 21.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.