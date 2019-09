Des Meisters Brust ist so breit wie die eines Riesen! Salzburg hat in acht Pflichtspielen 41 Tore erzielt, nie verloren: Die Königsklasse kann kommen! Das sehen auch zwei frühere Bullen so. Weswegen Konrad Laimer (RB Leipzig) und Neo-Inter-Legionär Valentino Lazaro sogar von einem Duell mit der Ex im Frühjahr träumen.