Abstiegs-Play-off! Ein Wort, das man in Favoriten glaubte, nie in den Mund nehmen zu müssen - aber die Austria würde gut daran tun, sich damit anzufreunden. Nach dem nächsten „Offenbarungseid“, einem sang- und klanglosen 0:3 in Wolfsberg, muss sich Violett der Realität stellen - die ist ernüchternd, eigentlich blamabel für diesen Traditionsklub: Vier Niederlagen in den ersten sieben Liga-Runden, magere fünf Punkte, Drittletzter.