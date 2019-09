Karriere-Ende nach Maß: Grasski-Ass Jaqueline Gerlach holte beim Weltcup-Finale in Schilpario (It) auch den Sieg im abschließenden Super G und damit den 13. Saisonerfolg. Womit sie zu den Alpin-Größen Marcel Hirscher und Hermann Maier aufschloss. Eine kleine Hoffnung auf ein Comeback gibt’s für die 28-Jährige aus Hintersee bei der WM in zwei Jahren.