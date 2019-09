Ein 37-Jähriger schlug am Sonntag Abend in den Wasserwelten „Wave“ in Wörgl bei einem Sprung ins Sportbecken mit dem Kopf auf dem Grund auf und verlor das Bewusstsein. Erst nach mehreren Minuten wurde der Einheimische aus dem Wasser gezogen und konnte erfolgreich reanimiert werden. Er wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.