Ein 35-Jähriger aus Salzburg lenkte am Sonntag gegen 13.30 Uhr sein Motorrad auf der Hausruck Straße B143 aus Richtung Eberschwang kommend in Richtung Ampflwang. In einer starken Rechtskurve etwa bei Straßenkilometer 29,250 geriet er eigenen Angaben nach auf die Gegenfahrbahn und touchierte den in die Gegenrichtung fahrenden Pkw einer 33-jährigen thailändischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis. Der Motorradfahrer stürzte. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstbehandlung mit der Rettung in das Klinikum Vöcklabruck eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin und ihre im Fond sitzende 30-jährige Beifahrerin aus Thailand wurden leicht verletzt und ebenso in das Klinikum Vöcklabruck gebracht.