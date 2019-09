Ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Saalfelden war am Sonntagnachmittag auf der auf der Großglockner-Hochalpenstraße von Bruck kommend in Richtung Fusch unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Mann prallte gegen eine Böschung, stürzte und rutschte geradewegs in einen angrenzenden Wassergraben. Dabei wurde der Biker schwer verletzt.