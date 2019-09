Sind unsere Gesetze so zahnlos? Haben die Behörden keine Durchsetzungskraft? Oder ist es einfach so, dass bei uns jeder einen Hund halten kann? Fragen über Fragen nach einem Fall von Tierquälerei. Seit Wochen ist ein Hund stundenlang in einem Lokal in Graz-Umgebung angehängt - was für große Empörung sorgt.