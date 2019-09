Indien zufolge hat Pakistan in diesem Jahr schon mehr als 2.000 Mal gegen die Waffenruhe an der Grenze der umstrittenen Kaschmir-Region verstoßen. In einer Erklärung am Sonntag warf das indische Außenministerium dem verfeindeten Nachbarstaat über 2.050 Fälle von „anlasslosen Waffenruhe-Verletzungen“ an der sogenannten Kontrolllinie vor, die Kaschmir in eine pakistanisch und eine indisch kontrollierte Zone teilt. Dabei seien mindestens 21 Inder getötet worden.