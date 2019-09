Pfleger, Ärzte und andere Spitalskräfte dürfen bis auf Weiteres in eigenen Zonen in den Höfen, „die für Patienten unzugänglich und uneinsichtig sind“, rauchen, bestätigt eine KAV-Sprecherin der „Krone“. Ein entsprechendes Rundschreiben ist bereits an alle Mitarbeiter ergangen. Natürlich sei es weiterhin Ziel, die Beschäftigten von ihrer Nikotinsucht zu befreien. „Wir bieten dazu Seminare, Infoveranstaltungen und eigene Raucherentwöhnungsprogramme an“, heißt es vom KAV.