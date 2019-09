Ein noch unbekannter Täter schlich sich vermutlich am 12. September gegen 17 Uhr in ein unversperrtes landwirtschaftliches Anwesen in Naarn, in dem eine 75-Jährige und ihr Ehemann gerade im Wohnzimmer fernschauten. Aus dem Schlafzimmer im 1. Stock stahl der Unbekannte dann aus mehreren Laden Gold- und Trachtenschmuck. Der Diebstahl wurde erst am 14. September entdeckt.