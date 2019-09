Ein holpriger Start

Dabei ist der Start eher holprig verlaufen. „Ich hab’ damals alle Vertreter der steirischen Volkskultur zusammengetrommelt. Trotzdem bin ich mit meiner Idee ziemlich lange alleine geblieben. Als Erste waren die steirischen Heimatdichter an Bord - als dann auch der mächtige Blasmusikverband eingestiegen ist, sind wir in die richtige Spur gekommen“, denkt Schöggl zurück an seine (harte) Pionierarbeit.