Zum Gewaltexzess kam es Sonntag kurz nach 5 Uhr Früh, zum Glück hielt die polizeilich installierte Videoüberwachung alles fest. Prompt rückte eine Streife an und konnte noch weit Schlimmeres verhindern. Was war passiert? Zwei Somalier gingen in der Ing.-Etzel-Straße mit erhobenen Glasflaschen auf ein Taxi los, blockierten die Straße und rissen die Beifahrertür auf. „Dabei kam es zur massiven Gewalteinwirkung auf das Taxifahrzeug. Durch Fußtritte und durch Schläge mit Glasflaschen“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Pkw wurde beschädigt, die Insassen kam durch das rasche Anrücken der Streife mit dem Schrecken davon.