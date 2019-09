In der Nacht ohne Licht unterwegs

Am Freitag um 19.30 Uhr ging der erste Notruf aus dem Klettersteig bei den Bergrettern in Steinbach-Weyregg ein. Eine Slowakin (31) hatte Krämpfe in den Armen, hing unter der Schlusswand. Weil wegen der Dunkelheit ein Heli-Einsatz unmöglich war, stiegen die Retter zur Alpinistin und ihren Begleitern auf, zogen die Erschöpfte per Flaschenzug über die Schlusswand.