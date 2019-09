Großer Protest in Koppl! An die 700 Bürger kamen am Sonntag zum Protestmarsch gegen die geplante 380-kV-Freileitung – dreimal so viele als erwartet. Ballone zeigten das Ausmaß der Masten, die rund um das beliebte Ausflugsziel am Nockstein entstehen sollen. Die Austrian Power Grid (APG) lässt dieser Protest kalt und plant den Baubeginn noch im heurigen Herbst.