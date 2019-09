Die 18. Auflage des Aufsteirern-Festivals brach alle Rekorde. 150.000 Besucher stürmten an drei Tagen die Grazer Innenstadt - beim krönenden Abschluss am Sonntag waren es 130.000! Die Steiermark zeigte sich wieder in all ihrer bunten Vielfalt. Viel Raum und Platz für Weiß und Grün - und doch alles, was dazwischen ist. Ja, das Aufsteirern war ein Fest für alle!