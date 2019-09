Schalke 04 hat bei Aufsteiger Paderborn mit dem 5:1 (1:1) am Sonntag seinen zweiten Saisonsieg in der Deutschen Bundesliga geholt! Oliveira Souza (8.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, dann aber sorgten Salif Sane (33.), Suat Serdar (49.), Amine Harit (71., 85.) und Ahmed Kutucu (83.) für den klaren Erfolg, der Schalke in der Tabelle auf Platz sechs klettern ließ.