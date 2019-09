Ein echtes Naturjuwel

Für Strele ein Schock: „Das geschah ohne Information der Bevölkerung oder Einbeziehung des Gemeinderates.“ Die Straße solle laut ÖBF zur besseren Schutzwaldbewirtschaftung und der Aufarbeitung von Schneebruch- und Käferholz dienen. Viele, Strele miteinbezogen, sorgen sich um das sensible Naturgebiet. „Der Niederkaiserkamm und die Magerweiden in Hinterkaiser bilden den letzten großen, intakten Naturraum im St. Johanner Talkessel.“ Die Wälder beherbergen eine Vielzahl an gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.