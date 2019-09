„Reden wir übers Geld“, rät die rote Frauenvorsitzende Elvira Schmidt. „Zu vielen Menschen in unserem wohlhabenden Land geht es noch nicht so gut, wie es ihnen gehen sollte“, sagt die Mandatarin und meint damit in erster Linie die Frauen. Es brauche daher konkrete Maßnahmen, um etwa den Wiedereinstieg nach der Karenz zu erleichtern, aber auch bessere Kinderbetreuung - kostenlos und ganztägig - und eine Entlastung niedriger Einkommen, so der SP-Plan. Dass das Lohnniveau in tendenziell „weiblichen“ Branchen ebenfalls unter dem von Männerberufen liegt, wolle man ändern. Auch Ältere und Langzeitarbeitslose sollen gestärkt werden.