„Wer schon als Kind seine Zähne gut pflegt, der hat gute Chancen auch als Erwachsener gesunde Beißwerkzeuge zu behalten“, weiß Christian Moder, Direktor der burgenländischen Gebietskrankenkasse. Land und Sozialversicherung haben deshalb gemeinsam in die Zahngesundheit der jungen Generation investiert. Denn 53 Prozent aller Kinder haben Probleme mit Karies. „Wir haben bisher 14 so genannte Zahngesundheitserzieher ausgebildet“, so Karina Wapp, Leiterin des Projektes „Gesunde Kindergärten“. Diese Spezialisten werden in Kindergärten sowie Volksschulen gehen und dort Zahngesundheitsworkshops für die Kids abhalten.