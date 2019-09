Samstag gegen 8 Uhr kletterten eine 28-jährige Tirolerin und ein 27-jähriger Tiroler in Wechselführung die anspruchsvolle Route „Pumprisse“ (für Experten: Schwierigkeitsgrad nach UIAA 7/A1). Nach einem Sturz des Mannes in der achten Seillänge entschlossen sie sich über die äußerst schwierige Route „Des Kaisers neue Kleider“ (Schwierigkeitsgrad X+) abzuseilen. Im Zuge des Abseilens verklemmte sich in der fünften der Route das Kletterseil, weshalb ein weiteres Abseilen nicht mehr möglich war und das Duo gegen 18.35 Uhr einen Notruf absetzte. In der Folge wurde eine aufwändige Bergeaktion eingeleitet, bei der Christophorus 4 den Mannschafts- und Materialtransport bei Dunkelheit übernahm., 16 Mann der Bergrettungsortsstelle Kufstein und sieben Mann der Ortsstelle St.Johann sowie ein Alpinpolizist nahmen teil.