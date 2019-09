Ein 18-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag seinen Wagen im Tennengauer Ort Abtenau betrunken gegen einen Baum gesetzt. Der Bursch hatte weder einen Führerschein noch war das Auto zum Verkehr zugelassen. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Jugendliche musste vom Roten Kreuz in das LKH Salzburg gebracht werden, so die Polizei. In einer Linkskurve kam der Einheimische von der Straße ab. Sein Beifahrer kam unbeschadet davon, das Auto erlitt Totalschaden.