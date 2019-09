In der 24. Runde der chinesischen Fußballmeisterschaft besiegte Guangdong Guangzhou Tianjin Huizhen zu Hause mit 2:1. Das Siegtor erzielte der dem ÖFB-Team wohlbekannte Eran Zahavi mit einem mehr als sehenswertem Schuss in der neunzigsten Minute: Der Stürmer von Andreas Herzog (spielt in der israelischen Nationalmannschaft) schaffte ein Rabona-Tor Marke Weltklasse (im Video). Auf den Mann muss man auch in Wien aufpassen.