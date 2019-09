Braucht es bei uns strengere Auswahlverfahren für Lehrer? Sollen sie sich auch im Sommer fortbilden? Und würden Sie Ihr Kind in eine private oder in eine öffentliche Schule geben? Drei der brisanten Fragen aus der aktuellen „Krone“-Integral-Studie (siehe auch Video oben). Wir haben die Spitzenkandidaten per Fragebogen konfrontiert: