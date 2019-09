In der 11. Minute gab es eine erste Chance für den WAC zu notieren: Nach einem flachen Eckball zog Ritzmaier ab und traf den Fuß von Palmer-Brown. Fast wäre der abgefälschte Schuss noch im Tor gelandet. In der 38. Minute verpasste Christopher Wernitznig in der Mitte nach Steilvorlage von Romano Schmid. Die beste Möglichkeit vergab aber Michael Liendl in der 43. Minute: Vom Elfmeterpunkt traf der Kärntner nur die linke Stange, Austria-Schlussmann Ivan Lucic war mit den Fingerspitzen noch dran. Florian Klein hatte zuvor Michael Novak im Strafraum mit dem Bein am Kopf getroffen - die Entscheidung von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber war folgerichtig.