Um ein Massensterben zu vermeiden, werden laut einem Bericht des Senders ABC News etwa Fische aus dem Darling River in große Speichertanks umgesiedelt. Andere wiederum sollen vorübergehend in privaten Zuchtanlagen die Dürre überleben. Die Aktion soll helfen, die Bestände in dem Fluss wieder aufzubauen, wenn der Pegel irgendwann wieder steigt.