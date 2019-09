Die Gesundheit jedes einzelnen Staatsbürgers sollte unabhängig von Wohnort und Einkommen ausreichend abgedeckt sein. Im Fall eines fortgeschrittenen Prostatakrebs, sollte man aber nicht in Niederösterreich sesshaft sein. Dort wird das teure Präparat Xofigo (es enthält Radium 223) nicht von der Krankenkasse übernommen, im Gegensatz zu Wien. Das hat nicht nur viele Unannehmlichkeiten der Betroffenen zu Folge, sondern führt auch immer wieder zu Engpässen bei der Behandlung in der Bundeshauptstadt. Ein Umstand, den die SPÖ Chefin Pamela Rendi-Wagner so in Zukunft ändern möchte.