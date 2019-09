Seit einigen Tagen kursieren bereits Aufnahmen der „Rede“ Grönemeyers im Netz. Der König des deutschen Pop (17 Millionen verkaufte Tonträger allein in Deutschland) sagte bei seinem Auftritt in Wien einmal mehr sehr deutlich, was er von der aktuellen politischen Situation und den Tendenzen zu rechtem Populismus hält. „Ich kann mich nicht erinnern, in Zeiten gelebt zu haben, die so zerbrechlich sind und wo das Eis so dünn ist“, richtete der Sänger das Wort an sein Publikum. Und weiter: „Auch wenn Politiker schwächeln - und das ist, glaube ich, in Österreich nicht anders als in Deutschland -, muss uns klar sein, dass es an uns liegt, zu diktieren, wie eine Gesellschaft auszusehen hat.“