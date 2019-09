Am 15. September gegen 3.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Fast-Food Restaurants in Braunau am Inn zu einem Raufhandel zweier rumänischer Gruppen mit insgesamt etwa sechs Beteiligten. Dabei versetzte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Wels Land seinem 23-jährigen Gegenüber aus dem Bezirk Braunau am Inn einen Schlag, wodurch dieser rücklings zu Boden fiel. Durch den Aufprall am Asphalt erlitt dieser eine Platzwunde am Kopf und wurde bewusstlos.