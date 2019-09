Da staunte die Polizei bei Stams in Tirol nicht schlecht: Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist in der Nacht auf Sonntag auf der Inntalautobahn (A12) mit satten 204 Stundenkilometern anstatt der dort erlaubten 110 km/h geblitzt worden. Laut Angaben der Beamten war die Lenkerberechtigung des Rasers erst am Montag ausgestellt worden.