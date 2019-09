Der große Aufsteirern-Sonntag ist da. Bei prächtigem Spätsommerwetter strömen bereits am Morgen Zigtausende Besucher nach Graz und verwandeln die Innenstadt in ein Trachtenmeer. Nach musikalischen Highlights am Samstag (siehe Video oben) erwartet die Besucher am Sonntag ein Fest-Finale der Superlative. Die ersten Bilder gibt es hier!