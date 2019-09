Barca gewann in der spanischen Liga am Samstag gegen den FC Valencia 5:2 (2:1) (im Video). Der 16 Jahre alte Ansu Fati traf in der 2. Minute zum 1:0 und bereitete den zweiten Treffer von Frenkie de Jong vor (7.). Gerard Pique (51.) und der für Fati in der 60. Minute eingewechselte Luis Suarez (61., 82.) schossen die weiteren Tore.