Als Sanel Kuljic (unten im Bild) zuletzt in der „Krone“ über neuerliche Spielmanipulationen in Österreichs höchster Liga auspackte, kam das für Rudolf Stinner nicht überraschend. Denn: „Ich bekomme immer wieder Hinweise über krumme Dinger in Österreich, aber denen gehe ich mittlerweile nicht mehr nach. Die wandern umgehend in den Müll“