Am 14.09.2019, gegen 17:00 Uhr, lenkte ein 80-jähriger österreichischer Staatsbürger seinen PKW auf der B 100 im Ortsgebiet von Lienz in Richtung Dölsach. Der Lenker näherte sich einem Schutzweg, den gerade eine 29-jährige österreichische Staatsbürgerin mit ihrem E-Bike queren wollte. Der PKW-Lenker konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte frontal gegen die quer vor seinem PKW befindliche E-Bike-Lenkerin. Durch den Anprall stürzte die Frau über den linken Kotflügel hinweg auf die Fahrbahn und blieb dort unbestimmten Grades verletzt liegen. Nach Erstversorgung durch die Rettung wurde sie in das BKH Lienz gebracht.