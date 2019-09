Österreichs Volleyball-Herren sind bei der EM weiter ohne Sieg und Punkt! Nach der 0:3-Niederlage am Vortag gegen das Co-Gastgeberteam Belgiens gab es am Samstag in Brüssel gegen die Slowakei eine 1:3 (19,-20,-21,-15)-Niederlage. Damit ist der angestrebte Einzug aus dem Sechser-Pool B ins Achtelfinale in weite Ferne gerückt. Nächster Gegner ist am Montag (17.30 Uhr) in Antwerpen Deutschland.