Das Gastspiel auf der vielleicht schönsten Bühne des Landes bezeichnete Ina Regen am Samstag als einen der Höhepunkte ihres so erfolgreichen Jahres. Fünf Nummern (unter anderem „Wie a Kind“), die sie sonst „nur“ mit ihrer Band interpretiert, standen vor dem Rathaus mit den Grazer Philharmonikern auf dem Programm. Höhepunkt war die Zugabe: „Heast as net“ von Hubert von Goisern. Eine Gänsehaut-Darbietung, die zu Recht Standing Ovations bekam.