In Graz mussten neuerlich zehn von elf mutmaßlichen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung, des IS, freigelassen werden, bestätigte OLG-Sprecherin Elisabeth Dieber einen Bericht der „Presse“. Ein elfter Beschuldigter, ein „Prediger“ aus Bosnien (43) blieb weiter in U-Haft. Über die Rechtskraft seiner Anklage werde in bis zu acht Wochen entschieden.