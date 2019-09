So einfallslos der Name, so kreativ ist das Design des Honda e. Die Japaner haben auf der IAA die Serienversion des kleinen Elektroautos gezeigt und dazu auch gleich die Preise bekannt gegeben. 34.990 Euro klingt auf Anhieb etwas happig für einen Unter-Vier-Meter-Kleinwagen - aber der hat‘s in sich!