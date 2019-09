Der Einheimische war am frühen Nachmittag in Innervillgraten damit beschäftigt, mit einem Mäher, an dem vorne ein Bandrechen angekuppelt war, in einer steilen Wiese Heu zu wenden. „Gegen 13.45 Uhr löste sich aus bislang unbekannter Ursache der an der Maschine angekuppelte Bandrechen. Die Maschine stach daraufhin in das Erdreich ein und blieb abrupt stehen“, heißt es von Seiten der Polizei. Durch den plötzlichen Ruck wurde der Mann über den Mäher und den Bandrechen geschleudert und kam schwerverletzt auf der Wiese zu liegen. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.