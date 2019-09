Robert Lewandowski (3.) brachte den Titelverteidiger früh in Führung, kurz vor der Pause glich Emil Forsberg per Foulelfmeter (45.+3) aus. Leipzig verpasste zwar im neunten Duell mit den Bayern den zweiten Sieg, steht aber nach dem Punkt vor 42.146 Zuschauern in der ausverkauften Red Bull Arena an der Tabellenspitze. Bayern-Trainer Niko Kovac musste kurz vor dem Anpfiff umstellen. Österreichs Star David Alaba klagte beim Aufwärmen über muskuläre Probleme im Adduktorenbereich und musste pausieren. Dem Spiel der Bayern merkte man das nicht an. Nach der Blitz-Führung dominierten die Gäste das Spiel und drückten die Heimischen in die eigene Hälfte. Allein in der ersten Halbzeit hatten die Bayern 73 Prozent Ballbesitz, während Leipzig kaum ins Angriffsdrittel kam. Lewandowski hatte gleich zweimal die Chance auf das zweite Tor (12., 15.).