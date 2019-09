„Unsere Hauptaufgabe ist es nicht, Geld in die Kasse zu scheffeln. Uns geht es um die Kids“, betonte Betriebsleiter Boris Tempelin am Samstag bei der Eröffnung des „Badylon“-Hallenbades in Freilassing. Nach dem Hochwasser im Jahr 2013 wurde das Bad komplett neu gebaut und hat dem Paracelsusbad einiges voraus.