Der Höhepunkt des Aufsteirerns 2019 ist da: Das Volkskultur-Festival verwandelt die gesamte Grazer Innenstadt in ein Meer aus Menschen in Tracht. Um 10 Uhr wird die große Hauptplatz-Bühne eröffnet, danach beben sämtliche Tanzböden der Innenstadt: Tanzlmusigruppen, Schuhplattler, Volkstanzvereine zeigen ihr Können, Chorsänger und Blasmusikgruppen senden Klangwolken in den spätsommerlichen Himmel, daneben präsentieren Aussteller Handwerkskunst und Kulinarik. Der Eintritt ist frei!