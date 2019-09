Der GAK hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Liga verpasst! Die Grazer unterlagen am Samstag Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck in Tirol mit 0:2. In der Tabelle liegen die „Rotjacken“ damit zwei Punkte hinter der führenden Austria Klagenfurt auf Platz zwei. Wacker bewegte sich auf den fünften Platz nach vorne.