Rauer Wind in der Krebsbehandlung: Wie berichtet, bieten manche Spitäler bestimmte Therapien gar nicht an. „Die Patienten müssen aber die vom behandelten Arzt als notwendig erachteten Krebsmedikamente bekommen - egal, wo in Österreich, und egal, wie teuer diese auch sind“, fordert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.