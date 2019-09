Kommen wir zum Aktuellen. Ibiza, Identitäre, Parteispenden – Leidtragende ist bizarrerweise immer die SPÖ, die nicht aus ihrem Tief herauskommt, wenn man sich die Umfragen so ansieht. Wieso ist das so?

Häupl: Wenn ich 2015 an die Umfragen geglaubt hätte, dann wäre ich schon Ende 2015 nicht mehr Bürgermeister gewesen. Ja, es ist der FPÖ offensichtlich gelungen, diese Umdeutung herbeizuführen, indem man darüber diskutiert, wer das Ibiza-Video gemacht hat, statt darüber, was die Herren Strache und Gudenus dort gesagt haben. Was ich momentan weiß, höre und spüre, geht es der SPÖ jeden Tag besser in dieser Wahlauseinandersetzung.

Ludwig: Mittel- und langfristig wird es sich rentieren, dass die SPÖ auf Inhalte setzt und auf Ehrlichkeit in der Politik. Auch wenn uns das von anderen Parteien unterscheidet.