Dennis Novak hat am Samstag nach einer überraschenden Niederlage von Dominic Thiem Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team doch noch zum 3:2-Sieg über Finnland verholfen. Der 26-jährige Niederösterreicher, der am Vortag wegen einer Verkühlung von Sebastian Ofner hatte ersetzt werden musste, bezwang Harri Heliovaara nach 2:18 Stunden im entscheidenden Schluss-Einzel nach einem Thriller 3:6,6:3,7:6(5). Österreich spielt damit Anfang März 2020 in der Qualifikationsrunde der obersten Davis-Cup-Liga um einen Platz beim Finalturnier der besten 18 Teams in Madrid. Die Auslosung dafür erfolgt im November.